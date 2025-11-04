Fan de Las Alucines pidió perdón y aún así la amenazaron de muerte; esto es lo que se sabe

Lo que comenzó como un video viral que causó miles de reacciones de risa y en menor medida de críticas, terminó en algo que ya roza el terreno de lo turbio. Y es que hace poco se hizo viral la reacción de Lupita Villalobos en pleno show de comedia cuando su esposo fue acosado por una fan. La conductora de Las Alucines amenazó a una fanática… la cual está sufriendo acoso muy severo en las redes sociales.

¿Qué está pasando con la fan de Las Alucines?

Ante el acto polémico que generó una reacción en vivo de Lupita y una oleada de mensajes en redes sociales, la fanática de Las Alucines tuvo que salir a indicar en un video que ella no sabía lo que había hecho hasta que los fans le dijeron que estaba mal. Pero incluso ya sufrió hostigamiento digital que tiene algo consternada a la usuaria llamada Ale Jiménez.

“Yo lo vi como de cotorreo, la verdad, lo empecé a ver mal hasta que ustedes me dijeron que estaba mal… Se empezaron a enganchar demasiado, como vieron que no me importaban sus comentarios empezaron a investigar mi vida… Lo peor fue… ojalá te mueras, o sea, sí, acepté la funa, pero ya cuando empezaron con lo de mi hijo me dio miedo“.

Y es que esta chica fue víctima de una funa que como suele suceder, se llevó a los extremos. La amenazaron, hablaron de su hijo y por eso decidió hacer el video.

¿Qué pasó en el show de Las Alucines?

Las conductoras del podcast se encontraban haciendo su trabajo en la tarima, sin embargo en un momento del show, una fanática se acercó al esposo de Lupita Villalobos. Quesito se dio cuenta arriba del templete y le dijo a Lupita. Allí, ella reaccionó molesta y diciéndole de todo a la fan que se tomó una foto con Juan, pero de una forma muy invasiva.

Por ello, Ale Jiménez está sufriendo acoso cibernético y por el momento Las Alucines no han indicado nada más en sus redes sociales. Sin embargo existe bastante tensión en el ambiente.