Perrita salvó la vida de su cachorro antes de que fuera atropellado | VIDEO

En las redes sociales, una sección muy aclamada por los usuarios es el contenido de las mascotas, el cual se ha convertido en uno de los favoritos y que siempre se hace viral en cuestión de minutos. Desde contenido muy divertido, tierno y otros sorprendentes, pues dejan en claro que la fidelidad de los animales es única.

Tal es el caso de una perrita que sacó su instinto maternal para salvaguardar a sus cachorros, y es que como en todas las familias, existe un integrante que siempre toma ciertos riesgos sin pensar en las consecuencias.

¿Cómo salvó a su cachorro una perrita?

De acuerdo con el video que ya se está haciendo viral en redes sociales, se puede observar como un cachorro corre por la calle sin darse cuenta de que podría sufrir un accidente; sin embargo; su mamá, una labrador retriever hace todo lo posible por salvar a su bebé.

En las imágenes, se aprecia como el cachorro aprovecha el descuido de mamá y se sale de la casa, ya que la puerta estaba abierta; sin embargo; la mamá muy abusada decide ir atrás de su hijo para detenerlo y asegurarlo.

Una mamá labrador entró en pánico cuando su cachorro corrió a la calle… lo demás es puro instinto y amor. pic.twitter.com/rtr3Z78wd6 — Momentos Virales (@momentoviral) September 14, 2025

Como era de esperarse, la mamá se muestra un poco molesta por el acto de su cachorro y le muestra el camino correcto, lo más preocupante, es que pasaba una motocicleta que pudo haber lastimado al lomito bebé, pero fue gracias a su madre que actuó rápido y este se pudo salvar.

Este clip se hizo viral en redes sociales y algunos usuarios no dudaron en comentar sobre el acto de mamá y sus cachorros, donde algunos señalaron al dueño como el responsable por dejar la puerta abierta, mientras que otros resaltaron la gran reacción de la madre para poder mantener a salvo a su bebé.

