¡Casi sufre un accidente! Julión Álvarez hace pausas en su concierto para ir al baño... VIDEO

Este fin de semana el cantante de música regional, Julión Álvarez vivió momentos de mucha tensión durante su última fecha en el Estadio Carta Blanca de Ciudad Juárez, donde tuvo que hacer más de una pausa en su concierto por un motivo de fuerza mayor… El intérprete de “Regalo de Dios” abandonó el escenario para ir al baño.

Algunos videos que circulan en redes muestran al artista con una sonrisa incómoda y envuelto en sudor, terminando de cantar sus éxitos, para después salir corriendo del escenario, en lo que cientos de espectadores supusieron que Julión Álvarez tenía qué hacer una visita de emergencia al baño, dejando un momento divertido tanto grato, pues en redes, los fans destacan su compromiso con el público, donde ofreció un concierto de 3 horas.

¿Qué pasó con Julión Álvarez durante su concierto?

De acuerdo con algunos videos que circulan en redes, habría sido en más de una ocasión en la que se muestra al artista originario de Chiapas abandonando de manera apresurada el escenario en lo que comentan que se habría dirigido al baño, donde incluso asistentes del concierto aseguran que esto ocurrió más veces.

Esta primera fecha de lo que es la recta final de los conciertos de Julión Álvarez en este 2025, nos ha dejado grandes momentos, donde más allá de lo extra, fanáticos han lucido muy contentos y satisfechos con la calidad de este tipo de presentaciones.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Julión Álvarez y su Norteño Banda?

Julión Álvarez y su Norteño Banda se encuentran en la recta final de sus conciertos agendados para este 2025, donde se estarán presentando en estas fechas:

