¿Has probado la semita en nogada? ¡Es la joya culinaria de Iztacalco!
¿Creías que no hay nada mejor que las semitas? Te sorprenderás al conocer la semita en nogada, un platillo que reúne lo mejor de la gastronomía poblana.
Rahmar encontró una joya culinaria en Iztacalco, un platillo que reúne los sabores más típicos de Puebla: la semita en nogada. Y como era de esperarse, se metió hasta la cocina para conseguir los secretos mejor guardados del platillo más poblano que podría existir. ¡Garantizado por La pura sabrosura!
