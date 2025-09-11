Joven se desmayó por cargar más de 200 kilos de peso muerto en el gym: VIDEO

La necesidad humana de demostrarse a sí mismo el poder de la mente y el cuerpo en ocasiones pone en situaciones de riesgo a las propias personas. En este video se ve cómo un joven termina en el piso por un desmayo al levantar peso muerto en un gimnasio. La escena es algo perturbadora, pues en un momento el cuerpo simplemente sucumbió ante tal esfuerzo. He aquí el video.

¿Qué le pasó al joven que levantaba peso muerto en el gimnasio?

En el video se aprecia a la perfección cómo el joven se ve realmente preparado. No hay indicios de alguna anomalía. Lleva sus guantes para evitar marcas en las manos, unos audífonos, ropa deportiva, etcétera. En general parece que entiende a la perfección sus labores. El detalle que puede resaltar es que está solo y eso no le fue benéfico.

Preparó su ejercicio, se indica que con una carga de 220 kilogramos, y acto seguido levantó el peso muerto. En ese momento evidentemente se percibe que está haciendo un gran esfuerzo y eso se nota en su rostro. Sin embargo a la mitad del tiempo que se puso para aguantar, se desploma y cae al piso sin meter las manos.

¿Alguien auxilió al joven en su desmayo?

Sí, unos segundos después de que hizo el acto heroico de levantar tanto peso y segundos después caer descompuesto, un par de personas se acercaron para auxiliarle. Lo ayudaron a enderezarse, le preguntaron si se encontraba bien y le socorrieron en esos momentos de tensión, pues las imágenes demuestran que su cuerpo simplemente colapsó ante la exigencia física del momento.

Una de las cosas que algunos internautas destacan es que una mujer que vio desde atrás el incidente ni se inmutó para ayudar al joven que se desplomó. Pero al mismo tiempo se elogió la actitud de los otros dos usuarios del gimnasio, que sabían que podía existir un problema y se acercaron para ofrecer y ejecutar su ayuda.