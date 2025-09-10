inklusion logo Sitio accesible
¡El verano terminó! Así luce actualmente el reparto de High School Musical: El Desafío

High School Musical: El Desafío, fue la película que cautivó a toda una generación y han pasado 17 años desde su estreno. Te mostramos cómo luce actualmente el reparto.

Samantha Guzmán
Famosos
Cristóbal Orellana formó parte del reality High School Musical: El Desafío y fue uno de los ganadores, por lo que su premio fue ser el protagonista de la película que causó revuelo en todo México.
Crédito: Instagram @cristobalorellanasierra
Así luce actualmente Cristóbal, quien se ha dedicado a la actuación, a la música y, por si fuera poco, también ha incursionado en el mundo del doblaje haciendo la voz de “Jonathan” en Hotel Transylvania.
Crédito: Instagram @cristobalorellanasierra
Seguramente esta foto te traerá viejos recuerdos, pues es de hace más de 17 años. Aquí puedes ver a Juan Carlos Flores y Cristóbal, amigos inseparables de High School Musical: El Desafío.
Crédito: Instagram @cristobalorellanasierra
Carla Medina también participó en la película y, como dato curioso, todos los personajes pudieron adoptar su nombre real para el filme.
Crédito: Instagram @carlamedina
En pleno 2025, nuestra querida Carla Medina se encuentra en la espera de su primer bebé junto al actor Rafael León.
Crédito: Instagram @carlamedina
Dulce y tierna, Mariana Magaña también fue una de las finalistas del reality High School Musical: El Desafío y llegó muy alto al estrellado al protagonizar la película.
Crédito: Instagram @marianmaga
¡Radiante! Así luce en 2025 Mariana y su cambio ha dejado con la boca abierta a todos, pues entre más pasan los años, es más bella.
Crédito: Instagram @marianmaga
Mariana Magaña se casó hace un par de años y ya tiene dos bellas bebés a las que siempre presumen en redes sociales, donde se mantiene muy activa.
Crédito: Instagram @marianmaga
¿Recuerdas a la fabulosa Fabiola Paulin? Ella tenía un papel muy importante dentro de la película, pues su personaje tenía una voz impresionante.
Crédito: Instagram @fabypaulin
¡Bella y radiante! Fabiola tuvo un cambio asombroso y dejó atrás la cabellera corta. Actualmente, Paulin sigue dedicándose a la música.
Crédito: Instagram @fabypaulin
Fernando Soberanes sigue triunfando en todo el sentido de la palabra artista, pues canta, actúa y baila. ¡Fantástico!
Crédito: Instagram @fhersoberanes
¡Galán de galanes! Uno de los mayores retos para Fernando ha sido participar en el musical Mentidrags, donde interpretó a Dulce.
Crédito: Instagram @fhersoberanes
Con una voz fascinante y una actuación de primera, Jerry Velázquez ha seguido frente a los reflectores con una carrera llena de éxitos.
Crédito: Instagram @jerryvelazquez
Jerry Velázquez: Desde la voz de Aladdin en su versión live action, hasta una participación en la primera temporada de Lotería del Crimen, serie de TV Azteca.
Crédito: Instagram @jerryvelazquez
Jorge Blanco fue el crush de muchas chicas en la adolescencia y así luce actualmente, todo un galán.
Crédito: Instagram @jorgeblanco
Actualmente, Jorge tiene 33 años y se sigue dedicando a la música, actuación y además es creador de contenido en redes sociales.
Crédito: Instagram @jorgeblanco
¿Sabías que Jorge Blanco y Stephie Caire son pareja? Llevan una relación desde hace muchos años y cabe resaltar que se conocieron en High School Musical: El Desafío.
Crédito: Instagram @jorgeblanco
Los actores de la famosa película sostienen una amistad muy bella que lleva años y, a pesar de la distancia y distintos proyectos, se siguen frecuentando.
Crédito: Instagram @jerryvelazquez

