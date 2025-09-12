¿Capeado o solo? ¡Así se preparan los mejores chiles en nogada!

¡Se terminó el debate! Rahmar se lanzó a probar los mejores chiles en nogada de la CDMX y, como era de esperarse, se metió hasta la cocina para conseguir la receta que ha cautivado a miles de exigentes paladares. Al final, Rahmar pudo averiguar si los chiles en nogada van capeados o solos. ¡No pierdas detalle de La pura sabrosura!