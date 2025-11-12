Al Extremo | Programa 12 de noviembre del 2025
El chofer que se estrelló cerca de la Unidad Kennedy, el paraíso de postres, la visita de Lola Cortés, el pleito de Eleazar con ‘El Patrón’ y más. ¡Al Extremo!
Revive el programa del 12 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso del chofer que se estrelló cerca de la Unidad Kennedy, el paraíso de postres que nos presumió Rahmar, la visita de Lola Cortés, el pleito de Eleazar con ‘El Patrón’ en La Granja VIP y mucho más. ¡Al Extremo!
