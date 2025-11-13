Influencer fue engañado, robado y abusado; esta es la terrible historia

Este tipo de historias pegan fuerte en cientos o miles de personas que se enteran de actos de este tipo. El influencer canadiense padeció una terrible situación mientras se encontraba en Brasil. El mismo fue quien compartió que le engañaron, le robaron sus pertenencias y además hay signos de abuso sexual en su contra. Esta es la vivencia que pasó Cameron Golinsky.

Mi historia de abuso

¿Cómo le ocurrió esto al influencer, Cameron Golinsky?

El hombre de 35 años residía momentáneamente en Brasil, esto porque llegó al país para aprender portugués y al mismo tiempo generar contenido digital de las vivencias en la nación sudamericana. Sin embargo, el 26 de octubre vivió la experiencia más traumática de su vida. Dos hombres se le acercaron para ofrecerle un trago, el cual aceptó en un bar de Ipanema. Allí, se sintió extremadamente alcoholizado pese a beber poco, para después desaparecer de sí y despertar dos días después.

Cuando despertó en su apartamento se dio cuenta que estos hombres le robaron su celular, vaciaron sus cuenta y además abusaron sexualmente de él. Con esto, perdió alrededor de 3000 dólares al ser víctima de un modo de operación llamado Buenas Noches, Cenicienta. Y es que los ladrones usan drogas como Rohypnol o GHB para sedar a sus víctimas y concretar los asaltos o abusos en contra de hombres y mujeres en zonas turísticas de Brasil.

El nacido en Canadá platicó su testimonio para hacer público este tipo de actos que se realizan contra turistas - sobre todo - en estas zonas del país. Sin embargo, agregó unas palabras bastante positivas que han ganado la empatía de la gente: “He recibido una avalancha de amor de familiares, amigos, conocidos e incluso desconocidos”.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el caso del influencer canadiense?

En general se leen comentarios de apoyo hacia Cameron, quien además destaca por no cometer ningún tipo de atropello o queja hacia el país que le había recibido de buena forma. Ante eso, cientos de usuarios brasileños han pedido perdón por tal experiencia y le han mostrado su total apoyo para superar las secuelas de un delito que evidentemente le marcará para siempre.