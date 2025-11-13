ÚLTIMA HORA: Habrá apagón masivo este jueves 13 de noviembre: colonias afectadas anunciadas por la CFE

Uno de los terrores que los ciudadanos mexicanos temen vivir es el de los apagones masivos que pueden suceder por diversas circunstancias. Aunque en algunos sitios no es tan frecuente vivir estas experiencias, en otros sí, por ello se espera que la gente de Yucatán se prepare para lo que sucederá con el apagón de este jueves 13 de noviembre. Es hora de tomar nota para prepararse a 11 horas sin luz, tal como lo indica la CFE.

¿Por qué habrá un apagón en Yucatán?

Este jueves 13 de noviembre fue el día elegido por la Comisión Federal de Electricidad para realizar los trabajos de mantenimiento y modernización pertinente en el sistema de luz eléctrica. Por ello, se anunció desde hace días a los ciudadanos del estado de Yucatán, pues vivirán un corte de 11 horas continuas por las labores ya mencionadas.

Aunque evidentemente esto trae complicaciones a las actividades cotidianas de cientos de ciudadanos, se indica que es por un bien mayor, al ser un trabajo necesario para la mejora del servicio en lo que respecta a la zona norte de Mérida. Aún así, algunos ciudadanos no dudaron en quejarse de que les quiten el suministro eléctrico por casi medio día.

¿Cuáles son las colonias afectadas por el apagón en Mérida?

Como parte de un plan integral, el gobierno del estado indicó todas las colonias que se verán afectadas, entre las que destacan San Ramón Norte, Benito Juárez Norte, Santa Gertrudis Copó, Residencial Cocoyoles, Punta Lago, Temozón Norte (algunas zonas), Santa Rita Cholul (algunas zonas), City Center, La Isla, entre otras más.

Por ello, para obtener la información completa y actualizada, es necesario acudir a las redes sociales pertinentes de la CFE, que indicó que el corte se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y sin más, se espera la colaboración de la población para mantener todo bajo control en este día de complicaciones para la ciudadanía de esta región del país.