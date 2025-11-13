La Granja VIP 24/7: Eleazar Gómez y Alfredo Adame van contra estos tres granjeros por “gandallas”

Los ánimos siguen encendidos en La Granja VIP y el Granero se convirtió en el escenario de una estrategia a puerta cerrada que podría cambiar el rumbo del juego. Después de una jornada tensa, Eleazar Gómez y Alfredo Adame reforzaron su alianza para apuntar directamente contra quienes consideran los jugadores “más gandallas” de la casa.

¿A quiénes quieren sacar Eleazar y Adame en La Granja VIP?

El plan comenzó a tomar forma mientras ambos peones descansaban tras una comida envuelta en cruces de palabras, tensiones acumuladas y hasta reclamos de traición. Eleazar, visiblemente afectado por las burlas que sintió por parte de los demás granjeros, aseguró que no permitirá más faltas de respeto y que tiene la capacidad para ganar todos los retos , aunque al mismo tiempo se calificó como un hombre muy humilde.

Durante la plática, insistió en mantener la promesa de llevar a Fabiola Campomanes a la placa esta noche de Asamblea. Adame propuso en un momento cambiar el blanco de ataque y apuntar hacia El Patrón, para aprovechar que la audiencia presenció su pelea más reciente, pero Eleazar se mostró renuente. Aunque admitió que se enganchó, negó haber perdido el control y prefirió respetar la ruta acordada, así ir primero por Fabiola, luego El Patrón, y más adelante Sergio.

¿Por qué Eleazar Gómez y Alfredo Adame se lanzan contra Fabiola, El Patrón y Sergio?

La conversación entre los dos granjeros reveló una fuerte animadversión contra quienes consideran los más fuertes en la Granja. Eleazar insistió en que todos están aliados en su contra, pero que junto a Adame demostrará fuerza, incluso mencionó que todos los demás granjeros mostraron miedo al verlos juntos. También lanzó críticas a Teo, aunque aseguró que no le cae mal por su orientación sexual, no lo soporta porque lo considera intrascendente y poco divertido.

Adame, por su parte, compartió que él reafirmó su apoyo a Eleazar después de presenciar el trato que recibió en la comida, pues según él, los demás granjeros actuaron en bloque para hacerlo caer, “son unos gandallas”. Para ambos, ese fue el punto clave que confirmó que tienen que actuar juntos y no soltar su estrategia.

