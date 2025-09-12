inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

Al Extremo | Programa 12 de septiembre del 2025

El reporte de heridos desde el hospital de Magdalena de las Salinas, la mejor receta de chiles en nogada y las hilarantes confesiones desde la CDMX.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa del 12 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril presenta el reporte de heridos desde el hospital de Magdalena de las Salinas, Rhamar Villegas consiguió la mejor receta de chiles en nogada y las hilarantes confesiones que escuchó Jessy Portillo en la CDMX. ¡Al Extremo!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×