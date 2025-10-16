Al Extremo | Programa 16 de octubre del 2025

Revive el programa del 16 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ reportó un fatal accidente que cobró dos vidas en Ecatepec, Rahmar nos ‘antojó' un peculiar reto ‘hamburguesero’, ‘La Chicuela’ nos contó de una prometedora colaboración entre Grupo Niche y Cañaveral. Además, lo mejor de La Asamblea de La Granja VIP y las hilarantes confesiones que escuchó Jessy Portillo. ¡Al Extremo!