Al Extremo | Programa 17 de septiembre del 2025

La inesperada tragedia en la colonia Juárez de la CDMX, la presentación de Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP y mucho más. ¡Al Extremo!

Revive el programa del 17 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril presenta la inesperada tragedia en la colonia Juárez de la CDMX, la presentación de Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP, lo que Jessy Portillo escuchó y no juzgó y mucho más. ¡Al Extremo!

