Al Extremo | Programa 18 de octubre del 2025

El programa del 18 de octubre de 2025 lo tuvo TODO: comida, misterio y un toque de locura . Jorge “El Diablo” Becerril arrancó la noche con su sección Humanos Dando su Peor Momento, dejando a todos con la boca abierta por las historias tan crudas (y con tan mal sabor de boca) que compartió. Después llegó Zulema con su vibra mística, explicando el significado de algunos sueños y soltando predicciones que dejaron a más de uno pensativo. Y como si fuera poco, Cuenta la Leyenda nos llevó a conocer la historia de una bruja que aún causa escalofríos entre los locales. Pero no todo fue terror ni drama, porque también aprendimos a preparar los famosos chilitos momia: una receta deliciosa, sencilla y perfecta para compartir con amigos este Halloween. Para cerrar, no faltaron los consejos para cuidar a tu lomito y mantenerlo feliz y saludable.