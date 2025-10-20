¿Qué es lo que causa las varices? Esto dicen los expertos

Las varices se destacan por ser venas hinchadas, que con mucha facilidad pueden verse en la piel. Usualmente, suelen aparecer en las piernas, causando una sensación de hinchazón, dolor y picazón. Por lo que es importante saber qué situaciones causan su aparición para poder evitarlas a toda costa.

Para que puedas seguir cuidando de la salud de tus piernas y venas, te detallaremos cómo podemos evitarlas, una situación que se puede prevenir con mucha facilidad, empleando la opinión de los expertos en el tema.

¿Por qué aparecen las varices?

El National Heart, Lung, and Blood Institute, los expertos detallan que las venas tienen válvulas unidireccionales que en el interior se abren y se cierran constantemente, permitiendo que la sangre fluya hacia el corazón, cuando son débiles o están dañadas, provocan que la sangre se acumule, generando que aumenten su tamaño y se deformen.

Dicha situación, provoca que aparezcan las temidas varices, con un aspecto deforme y un tono más azul. Usualmente, se causan por las siguientes situaciones:

Durante el embarazo

Edad

Sobrepeso y obesidad

Pasamos mucho tiempo de pie o sentados

Tener una vida inactiva.

También ocurre en personas con antecedentes en sus familias.

¿Cómo podemos prevenir la aparición de las varices?

Los expertos de la Biblioteca Nacional de Medicina, detallan que es posible prevenir las varices, principalmente cambiando ciertos hábitos de nuestro estilo de vida para evitar las situaciones que la causan. Para ello, recomienda que hagamos más ejercicio, ya que estaremos favoreciendo la circulación de sangre en las piernas.

Evita hacer exceso de ejercicio, ya que igualmente puede afectar y aumentar su aparición. Si viajas mucho, realiza pequeños ejercicios por un par de minutos, puedes hacerlo sentado. Recuerda no pasar más de media hora sentado o de pie. Durante el día, alza tus piernas para favorecer el flujo

Otro consejo que se nos proporciona es el uso de medias de compresión, usarlas todo el día. Sin embargo, si percibes molestias y dolor, se recomienda acudir a un médico para recibir el apoyo de los doctores para atender la situación.