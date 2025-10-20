Esto es lo que no debes hacer en tu ofrenda de Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las fechas más importantes para los mexicanos. Al poner la ofrenda, colocamos todo tipo de artículos para recibir a nuestros fallecidos, teniendo la fiel esperanza de que podremos verlos una vez más.

Día de Muertos, una celebración significativa, colorida e importante de nuestra cultura [VIDEO] El Día de Muertos está por llegar. La tradición con la que recordamos a los que ya partieron de este mundo y con la que los podemos sentir una vez más.

Debido a eso se convierte en una fecha espiritualmente fuerte. Es así que durante la festividad no debes hacer los siguientes aspectos. No te pierdas de todos los consejos que te vamos a proporcionar.

¿Qué no hacer el Día de Muertos?

La creadora de contenido Brujas Morenas (@brujasmorenas) en su cuenta de TikTok, detalla que durante la celebración del Día de Muertos, debemos de hacer ciertos cambios en la ofrenda, consejos espirituales que no debes hacer:

Poner comida de plástico, ya que nuestros difuntos quieren llegar y disfrutar de alimentos reales.

No iluminar su altar, los espíritus requieren de luz para poder llegar.

No cambiar las bebidas cuando se llenan de moho.

Cambiar incienso por copal, no lo hagas.

No compartir la ofrenda con sus muertos.

No hacer una limpieza espiritual antes y después del lugar donde colocas el altar.

Son factores que debemos considerar al momento de colocar el altar, ya que simbólicamente y espiritualmente vamos a recibir la llegada de nuestros difuntos, así que es importante recibirlos como ellos se lo merecen

¿Cuándo se celebra el Día de Muertos?

El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre, sin embargo, en cada fecha se hace el recibimiento de los difuntos y la forma en que ellos murieron. Por eso es importante tener nuestra ofrenda unos días previos a esas fechas. Este es el calendario que se maneja en la tradición:

27 de octubre: mascotas

28 de octubre: Fallecidos de manera trágica

30 y 31 de octubre: los menores que murieron sin ser bautizados

1 de noviembre: Niños que mueren pequeños

2 de noviembre: Todos los adultos

Ahora ya sabes qué cosas no debes hacer durante la gran celebración. Si aún no tienes los artículos, tienes suficiente tiempo para preparar todo y recibir a tus difuntos en la esperada fiesta.