Esta es la razón por la que no debes usar vinagre para desinfectar fresas

En ciertos hogares se tiene la costumbre de desinfectar fresas o alimentos en general con un poco de vinagre, sustentando que su acidez ayuda en la eliminación de microorganismos, transformándose en un artículo indispensable en los hogares.

Aunque es posible su efecto, los expertos recomiendan que dejemos de usar dicho elemento, debido a una importante razón. Para que sepas más al respecto, te detallaremos cuál es la explicación de los expertos sobre el tema.

¿Por qué no debemos usar vinagre para desinfectar?

Rafa Carbajal, que es un reconocido creador de contenido que habla sobre la industria de los alimentos, quien usa de ejemplo un video donde explican cómo debemos manipular la comida. En un inicio explica que debemos lavarnos las manos, todo va bien hasta que explican que para desinfectar fresas o cualquier alimento usemos vinagre.

El creador del contenido, detalla que es un elemento que no tiene la efectividad de eliminar microorganismos ni patógenos, siendo una importante razón por la que debemos dejar de hacerlo, puesto que ponemos en riesgo la salud de nuestro cuerpo.

En su lugar, nos recomienda emplear 10 gotas de cloro en un litro de agua, preparación en la que vamos a sumergir nuestros alimentos por 5 minutos. También podemos hacer uso de los desinfectantes alimentarios, solamente hay que seguir las indicaciones de uso para tener una mejor efectividad.

¿Qué alimentos deben desinfectarse?

Considerando la información anterior, podremos desinfectar las fresas apropiadamente, evitando el uso del vinagre, debido a que no tiene la mejor eficacia en la eliminación de microorganismos. Hay alimentos que obligatoriamente deben ser desinfectados para que podamos comerlos con mayor confianza. Esta es la lista completa:

Verduras con hojas verdes

Moras o frutos rojos, moras, frambuesas, fresas y zarzamoras.

Verduras firmes como jitomates, tomates verdes, chayotes, manzanas, guayabas, peras, chayotes y más.

Tubérculos y alimentos cultivados.

Con la razón que ya te explicamos, optamos por desinfectar tus alimentos con componentes más eficaces, logrando que tengan un mejor funcionamiento y evitando ser víctimas de microorganismos.