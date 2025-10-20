Estas son las plantas que debes eliminar de tu casa si tienes gatos: son tóxicas

Los gatos se han convertido en las mascotas favoritas de varias personas, en especial por ser animales independientes, a diferencia de muchos perros que requieren del cariño constante y caricias de sus dueños. Aunque el cuidado de los felinos es sencillo, hay que considerar ciertos aspectos.

¡Michis sanadores! ¿Sabías que los gatos son enfermeros naturales? [VIDEO] ¿Por qué es terapéutico acariciar a los gatos? En el Día Internacional del Gato, Alejandra Carvajal nos revela datos que no conocías sobre estos lindos felinos.

Hay plantas que debemos eliminar de casa si tenemos mininos, ya que son tóxicas y dañinas para su salud. Para que no pongas en riesgo a tus mascotas, te detallaremos qué ejemplares debes sacar.

¿Qué plantas son tóxicas para los gatos?

Aunque es muy raro que ocurra la intoxicación en gatos por plantas, hay que tener mucho cuidado, ya que son animales a los que les gusta mordisquear las cosas. Por eso, ante la posibilidad, se recomienda eliminar de casa los siguientes ejemplares por ser tóxicas para los felinos:

Laurel

Aloe Vera

Lirio

Ficus

Filondendro

Poto

Amapola

Hortensia

Tulipanes

Eucalipto

Montsera

Nochebuena

Se destacan por ser plantas que ponen en riesgo la salud de la mascota, es preferible eliminarlas de tu casa o mantenerlas alejados de nuestro felino para que ellos no se acerquen. Toma las precauciones correspondientes.

¿Cómo saber que se intoxicó por la planta?

Como ya se mencionó en un inicio, es muy raro que los gatos sean víctimas de una intoxicación por consumir ejemplares tóxicos, pero eso no implica que sea algo imposible. Es muy fácil poder identificar los primeros síntomas, por lo que te permitirán correr con el veterinario correspondiente.

Dentro de las señales que se destacan es la presencia de vómito, diarrea, arritmias, pérdida de equilibrio, falta de apetito, y pérdida de equilibrio. Ante los primeros síntomas, verifica qué planta provoca el malestar y acude al médico lo antes posible. El profesional se encargará de explicarte el mejor tratamiento para tu mascota, así que no pierdas tiempo para que visites al veterinario.

Cabe aclarar que los síntomas van a variar dependiendo del ejemplar que haya consumido, por eso es importante que al ver un comportamiento extraño no dejemos pasar el tiempo. Dinos, ¿qué ejemplares tienes en casa?