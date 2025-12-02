Al Extremo | Programa 2 de diciembre del 2025

Revive el programa del 2 de diciembre 2025 de Al Extremo: Rahmar consiguió la receta de unas garnachas bien vitaminadas, ‘El Diablo’ Becerril presentó la historia del custodio que murió durante un asalto en la Hipódromo Condesa, Jessy Portillo nos regaló hilarantes carcajadas y más. ¡Al Extremo!