Al Extremo | Programa 21 de noviembre del 2025

Revive el programa del 21 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó la pelea en el centro de la CDMX que terminó en ‘puñaladas’, repasamos el coraje de Adame tras la salvación de Sergio en La Granja VIP, todo lo que revelaron a Jessy Portillo y mucho más. ¡Al Extremo!