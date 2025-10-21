Al Extremo | Programa 21 de octubre del 2025

Revive el programa del 21 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ reportó el caso de la madre e hijo que fueron baleados en Naucalpan, Rahmar nos presumió las flautas del Casco de Santo Tomás, todo sobre la visita de Carolina Ross de La Granja VIP, los dichos del barrio con Jessy Portillo y mucho más. ¡Al Extremo!