Al Extremo | Programa 26 de noviembre del 2025

Revive el programa del 26 de noviembre 2025 de Al Extremo: Los imperdibles, extraordinarios y atinados postres navideños que encontró Rahmar en Tlalnepantla, la fuga de agua que reportó ‘El Diablo’ en Azcapotzalco y que afectó a diez casas, las mejores carcajadas de Jessy Portillo y mucho más. ¡Al Extremo!