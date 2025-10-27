inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo
Al Extremo | Programa 27 de octubre del 2025

Al Extremo
TV Azteca

Revive el programa del 27 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó una impactante balacera que dejó a tres muertos en el Barrio Bravo de Tepito, la eliminación de Sandra Itzel, los nuevos peones y todos los detalles de La Granja VIP; además, las hilarantes frases que escuchó Jessy Portillo. ¡Al Extremo!

