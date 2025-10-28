La razón por la que Panda no se reunirá nunca es una infidelidad realizada por Pepe Madero; esta es la historia

El rock mexicano tuvo en Panda (o Pxndx) a uno de sus grupos más controversiales y con una onda bastante distinta de lo que las bandas mexicanas ofrecían incluso en el propio género. Fue la voz (asociada con los emos y/o depresivos) que muchos jóvenes adoptaron para ser su grito ante el mundo. Y aunque muchos sueñan con verlos reunidos de nueva cuenta, la culpa de que eso no ocurra sería una situación de infidelidad concretada por el mismísimo Pepe Madero.

Sabo Romo nos visitó en Ventaneando y habló de su adiós a “Rock en tu idioma” [VIDEO] Sabo Romo es un famoso compositor y bajista mexicano, después de 10 años le dice adiós a un gran proyecto con el cual recorrió lugares inimaginables.

Te puede interesar - ¿Cómo debes sanar un ainfidelidad, según ti signo del zodiaco?

Te puede interesar - Esta chica grabó sin buscarlo, una infidelidad por parte de su novio.

¿Por qué Panda no se reunirá de nuevo como banda?

Según los rumores, esto es prácticamente algo que todo mundo sabe. Sin embargo, Mich Ruvalcaba recientemente descongeló el caso y compartió ciertos detalles que le dan vida a un problema que se indica ha tenido Pepe Madero toda su vida. Esto ocurrió cuando Panda estaba en su auge.

Arturo Arredondo estaba casado con una mujer llamada Mónica. Ellos se unieron en matrimonio e incluso tuvieron un hijo. Y en ese momento salían de fiesta con Pepe Madero y su novia Vicky. Precisamente esta fue la que vio cosas raras entre Mónica y Pepe.

Según este periodista, Vicky fue la que le mostró las conversaciones a Arturo, situación que provocó el final de ambas relaciones. Así lo comentó Mich: “Pepe le dio vajilla a Arturo… había pláticas, videos, fotos… Arturo se enfrentó a Pepe, Vicky lo cortó y Madero desapareció… Jamás le dio la cara y lo bloqueó”.

@karla.celiz Pepe Madero en TV notas, infidelidad de novia de Arturo ♬ sonido original - Karla.celiz

¿Cuándo fue la última vez que Panda tocó en concierto?

El periodista informó que buscó a Arredondo para una entrevista y él le contestó. “A estas alturas medio Monterrey ya sabe. No pretendo dar una entrevista sobre eso… No puedo negar ni confirmar nada. La verdad siempre encuentra su camino sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos”.

Por esta razón los fanáticos de esta banda no podrían soñar con una vuelta a los escenarios. La agrupación donde Pepe era el vocalista y Arredondo tocaba la guitarra y hacía los coros… tocó por última vez un 19 de febrero de 2016, esto en un concierto donde la gente de Bogotá disfrutó de 28 canciones. De ahí nunca se volvieron a juntar y seguramente así sea hasta el final de sus días.