¡Inesperado! El Patrón reveló a quién se llevaría a la suite del Capataz y no creerás lo que dijo

La estrategia dentro de La Granja VIP está tomando caminos inesperados. Después de competir para convertirse en finalista rumbo al título de Capataz, El Patrón compartió con Omahi y Kike Mayagoitia su visión de cómo sería su liderazgo si llegara a ganar esta noche. Entre tácticas para recuperar el presupuesto perdido y mantener a todos en línea, soltó una confesión que sorprendió a sus compañeros y causó carcajadas.

¿A quién se llevaría El Patrón a la habitación del Capataz?

Aunque muchos podrían pensar que elegiría a una granjera con la que tiene buena relación o con quien pudiera hacer alianzas, El Patrón dejó claro que su jugada va por otro camino. Para sorpresa de todos, aseguró que, si gana, se llevaría a Alfredo Adame a la suite del Capataz. Su justificación no fue romántica ni estratégica, en realidad está completamente enfocada en el entretenimiento, quiere que el público se ría.

Imaginó las discusiones nocturnas por la almohada, los comentarios sin filtro y las ocurrencias de Adame como parte de una dinámica que podría darle un giro divertido a la convivencia. Con humor, dijo que eso garantizaría momentos virales e interacción con la audiencia, algo que, en sus palabras, “estaría muy claro”.

¿Por qué El Patrón cree que su decisión puede beneficiar el juego?

Además del factor cómico, El Patrón explicó que su elección tiene lógica en términos de juego. Considera que Adame es una ficha que se puede mover, una pieza útil para generar impacto dentro y fuera del granero. También mencionó que, por respeto a su esposa y a sus compañeras, nunca consideraría compartir habitación con una mujer, y prefiere mantener todo dentro de una línea clara y sin malentendidos.

Es Lunes de Capataz, y los finalistas se enfrentarán en la Gala por el codiciado título y las responsabilidades del líder semanal. No te pierdas La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m., y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Para una experiencia completa, Disney+ ofrece contenido 24/7.