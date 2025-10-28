Hombre viaja para estar con el amor de su vida y ella le robó coche y celular: VIDEO

La historia del día se presentó en el norte del país, esto al hacerse la denuncia por robo de pertenencias de parte de un hombre que viajó desde Texas a Saltillo para una cita concretada desde internet. Sin embargo, después de un descuido de parte de Michael Soule, la mujer aprovechó para robarle, llaves, carro y su celular. En estos momentos las autoridades están haciendo las investigaciones pertinentes.

Verónica Jaspeado revela la verdadera razón por la que denunció el robo de autopartes [VIDEO] Hace unas semanas, la actriz Verónica Jaspeado fue víctima de la delincuencia cuando dos personas desvalijaron su carro en Ciudad Universitaria.

Te puede interesar - Esta mujer le robaba a hombres de la tercera edad gracias a plataformas de citas.

Te puede interesar - ¿Por qués esta viejita terminó siendo perseguida por la policía?

¿Cómo le robaron sus pertenencias a este hombre?

No hay nada de extraño en este tipo de historias de personas que incluso se enamoran de alguien por internet. Sin embargo, es muy común leer sobre situaciones que terminan como el caso de Michael. Y es que tal como le preguntaba el reportero del video, había duda de si ella lo trató de cierta forma. A eso, Soule reconoce que sí, que todo marchaba bien hasta que fue al baño.

La joven, de manera planeada, le dijo que fuera al baño en lo que se trasladaban de Saltillo a Eagle Pass en Texas. Él lo vio como una situación más que normal, pues faltaba bastante tiempo para concretar el viaje y por eso se bajó para hacer sus necesidades. Sin embargo allí ocurrió el desafortunado robo en su contra.

“Llegamos aquí y ella me dijo, eh pues ve al baño porque la fila está larga, porque yo vivo allá en Eagle Pass. Y me bajé, hice del baño, salí y se peló. Se llevó mi teléfono, mi carro y mis llaves”. Así sin más, ahora el hombre está a la espera de la ayuda que le ofrezcan las autoridades, en un caso donde parece que la ladrona es mexicana.

Si estas teniendo un mal día solo te recuerdo que este compa fue a Saltillo desde Eagle Pass Tx a ver a una chava que conoció por internet pero cuando fue al baño ella se fue y se llevó su auto, su cel y sus llaves. pic.twitter.com/szmHfFgmpE — El CondeNado (@elconde_nad0) October 27, 2025

¿Cuántos kilómetros viajó este hombre desde los Estados Unidos?

La realidad es que el desafortunado caso de Michael tiene un ingrediente extra, pues se trasladó alrededor de 360 kilómetros desde su casa hasta Saltillo. Con eso, se concretó una de las artimañas más virales que se han registrado en redes sociales en los últimos meses. Ahora toca esperar la resolución del caso.