Al Extremo | Programa 28 de octubre del 2025

Revive el programa del 28 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso del que asesinaron en la Morelos por culpa de una lámpara, Rahmar nos presumió los sopes para apetitos colosales, lo que Jessy Portillo escuchó y no juzgó y todo lo que nos contó Sandra Itzel de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme. ¡Al Extremo!