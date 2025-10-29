Berrinche de Manola Díez desata el chisme en la cocina de La Granja VIP: “Somos adultos”

Luego de que Manola Díez se lanzara en contra de todos sus compañeros de La Granja VIP y les dedicara todo un repertorio de groserías por un simple café, las celebridades se reunieron en la cocina para chismear y criticar la actitud de la actriz... ¡ya nadie la justificó!

¿Qué reacciones dejó el nuevo berrinche de Manola Díez en La Granja VIP?

Manola Díez no se contentó con rechazar las quesadillas que sus compañeros prepararon para cenar: caminó directo a la sala y se tapó los oídos para no escucharlos, un gesto de franco desprecio que sólo terminó cuando la llamaron al entrevistadero de La Granja VIP.

El momento fue aprovechado por granjeros como Kim Shantal, Teo y Alfredo Adame para criticar la actitud de Manola y dejar en claro que lo mejor es dejarla sola y ya no justificarla aunque ella misma ha dicho en varias ocasiones que lidia con un severo problema de salud mental.

"Ofende y mienta madres y no, conmigo no (…) yo no soy de ratitos, a mí a ratos no me tratas bien y a ratos me maltratas, espero que ponga límites, que aprenda que no es tan importante", detalló Kim Shantal, mientras que La Bea, quien se coronó como la Capataz semanal, opinó que las explosiones de Manola sí hieren a todos, involucrados o no:

"Aparte, todos la respetamos y ella cuando explota le vale v3rg4 y ella sí insulta y agrede a todos", se lamentó La Bea mientras sus compañeros limpiaban la cocina en medio de un incómodo ambiente.

Adame, por otro lado, le aconsejó a Jawy Méndez y a Eleazar Gómez que ya no le tuvieran tanta consideración: "Yo le cargué la mochila 15 días hasta que me c4gu3, hasta que me harté", detalló.

¿En qué terminará este nuevo escándalo que opacó el Martes de Nominación? Mientras La Bea le presumió a "El Patrón" todas las amenidades de la suite, Manola Díez continuó en su plan de aplicarle la "ley del hielo" a todos... ¡vaya que el chisme se puso de alto impacto en La Granja VIP!

