Al Extremo | Programa 29 de octubre del 2025

El terrible accidente que causó un bache en la GAM, la primera noche de La Bea y ‘El Patrón’ en la habitación de la Capataz y mucho más. ¡Al Extremo!

Revive el programa del 29 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el terrible accidente que causó un bache en la GAM, la primera noche de La Bea y ‘El Patrón’ en la habitación de la Capataz de La Granja VIP y los imperdibles tacos de hígado que nos presumió Rahmar en La pura sabrosura. ¡Al Extremo

