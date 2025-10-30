¿Sospecha algo? Manola Díez PIDE votos tras sus polémicas en La Granja VIP: “Voy al matadero”

Manola Díez, quien en las últimas horas protagonizó uno de los berrinches más épicos de La Granja VIP por un simple café que no le quisieron dar fuera del horario, sabe que sus compañeros se molestaron mucho con ella por todos los insultos que les dedicó y por ello le pidió ayuda a su fandom desde ya... ¿sabe que será nominada en este Miércoles de Asamblea?

¿Qué mensaje le envió Manola Díez a sus seguidores?

Ante las cámaras 24/7 colocadas en el tocador de La Granja VIP, Manola Díez abrió su corazón y reconoció que todavía quiere permanecer en la competencia porque se encariñó mucho con los animalitos, con Jawy Méndez y con Lola Cortés; debido a esto, le lanzó una petición muy especial a sus fans:

"Ya pueden empezar a votar, por favor, por mí, a toda mi banda tamaulipeca hagan su ‘Team Manola’ porque quiero seguirme quedando en La Granja", pidió Manola, quien es consciente de que el alejamiento de sus compañeros tras su explosión de agresiones es un indicador de que la nominación de la noche será para ella.

"Ya nadie me da la mirada y eso es un indicador, un termómetro de que vamos al matadero, así que yo me quiero seguir quedando en esta casa (…) voten por mí, les mando un abrazo y arriba el Norte", concluyó.

A sólo unos minutos de que arranque la Gala de este miércoles, el panorama de nominaciones apunta efectivamente a que Manola Díez se convertirá en una de las más votadas de la jornada: ¿crees que ocurra o habrá una sorpresa inesperada?

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: