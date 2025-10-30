¿Eleazar Gómez va a ser papá? Esta reveló a los peones de La Granja VIP

En una plática relajada dentro de La Granja VIP, Eleazar Gómez sorprendió a sus compañeros con una confesión que podría marcar un antes y un después en su vida. Mientras compartía anécdotas y risas con Sergio Mayer Mori y Omahi, el actor dejó caer una noticia que nadie esperaba. Aunque todo inició como una conversación casual sobre su vida amorosa, pronto se tornó en algo más profundo y revelador.

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre un posible embarazo?

Entre bromas y anécdotas, Eleazar habló de sus antiguas relaciones, compartió que ha estado comprometido en tres ocasiones, pero que esta vez siente que encontró a la persona correcta. Al referirse a su pareja actual, Miriam Alejandra, aseguró que está decidido a compartir su vida con ella, al punto de pensar en una ceremonia privada para formalizar su unión. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando insinuó que podría convertirse en padre muy pronto. Aunque no confirmó nada, comentó que existe una posibilidad real de que su novia esté embarazada y que ambos estaban en plena búsqueda de formar una familia.

¿Eleazar Gómez quiere formar una familia después de La Granja VIP?

Durante la charla, Eleazar fue claro al decir que más allá del éxito profesional o la fama, su mayor deseo es ser papá. Confesó que está completamente decidido a dar ese paso y que, si todo marcha como espera, su salida de La Granja VIP podría coincidir con el inicio de una nueva etapa personal. Sus compañeros reaccionaron con entusiasmo ante la noticia, lo animaron y bromearon sobre la posibilidad de hacer un reality de citas para que ellos también encuentren pareja o de documentar esta nueva faceta de su vida. Incluso entre risas, aclaró que es de los pocos dentro del reality que no toma medicamentos, al dejar ver que se siente fuerte y preparado para lo que venga.

La vida en La Granja VIP no deja de sorprender, y las emociones van más allá de las nominaciones o los juegos de poder. Con este tipo de momentos, los granjeros muestran su lado más humano y sincero, al conectar con el público que los sigue día a día.

