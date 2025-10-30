¡El detalle más amoroso! La Bea LLORA de felicidad al recibir cosas de su novio en La Granja VIP

La Bea protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Granja VIP luego de que recibiera un tierno detalle de su novio con el que comprobó que él sí piensa en ella en todo momento... ¡lloró de felicidad frente a Lis Vega y ella le dedicó unas dulces palabras para animarla!

¿Por qué La Bea lloró de felicidad en La Granja VIP?

La tarde de este miércoles, y justo cuando los otros granjeros se estaban preparando para la Asamblea semanal que se prevé sea todo un bombazo de chismes , La Bea se encerró en la suite del Capataz para abrir un paquete muy especial que la producción de La Granja VIP le entregó.

Además de recibir muchísima ropa nueva para estar guapa en todas las Galas del reality, La Bea literalmente se quebró cuando descubrió que Isra, su novio, le envió varias cosas de él como ropa y accesorios para que no lo extrañe tanto en el encierro... ¡la comediante se puso tan feliz que le presumió el detalle a sus compañeros bañada en llanto!

"Es que Isra me mandó varias cosas de él", explicó La Bea en medio de las lágrimas en el tocador. "Qué bueno que tienes a alguien que te ama, que está al pendiente de ti, se siente bonito (...) disfruta de la noche, de las cositas que te mandaron", la confortó Lis Vega.

Y si bien la ropa de Isra le despertó las emociones a La Bea, lo que literalmente la derritió fue el hecho de su novio Israel le comprara unas pantuflas de vaquita iguales a las de Lola Cortés... ¡no dudó en presumírselas a sus compañeros y todos estuvieron de acuerdo en que su novio no se pierde un solo detalle de las transmisiones 24/7 para consentirla a su manera!

En medio de la presión, los chismes y algunos roces con los peones que se niegan a trabajar , La Bea tuvo un momento repleto de alegría que sin duda la relajó muchísimo antes de la Asamblea de este miércoles 29 de octubre.

