Al Extremo | Programa 30 de octubre del 2025

Revive el programa del 30 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó que encontraron el cuerpo de un indigente en la Venustiano Carranza, ‘La Chicuela’ detalló lo nuevo de Giovanny Ayala y la confesión de Arely Serra; lo más relevante de la tercera Asamblea de La Granja VIP y las ‘horripilantes’ confesiones que escuchó Jessy Portillo. ¡Al Extremo!