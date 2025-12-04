Al Extremo | Programa 4 de diciembre del 2025

Revive el programa del 4 de diciembre 2025 de Al Extremo: Rahmar consiguió la receta de las mejores cemitas tradicionales, ‘El Diablo’ reportó el caso de la pareja que pasó de una calurosa discusión a una lamentable tragedia, ‘La Chicuela’ entrevistó a Eme Malafe, lo que le confesaron a Jessy Portillo y más. ¡Al Extremo!