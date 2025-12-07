Al Extremo | Programa 6 de diciembre del 2025

En la emisión del 6 de diciembre de Al Extremo, el chef Rahmar conquistó a la audiencia preparando unas irresistibles entomatadas caseras, convirtiendo la cocina en un verdadero antojo en pantalla. En la sección En Humanos Dan su Peor Momento, Jorge “El Diablo” Becerril mostró el impactante caso de un hombre al que le robaron la bicicleta mientras hacía sus compras en la Central de Abasto. Y para cerrar con escalofríos, el programa presentó el inquietante relato de la leyenda de la Casa Montellano.