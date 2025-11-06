inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 6 de noviembre del 2025

El abuelito que murió atropellado en Aragón, los guisados por kilo, el origen del duranguense, lo más destacado de La Asamblea y más. ¡Al Extremo!

Al Extremo
TV Azteca

Revive el programa del 6 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ reportó el caso del abuelito que murió atropellado en San Juan de Aragón, los guisados por kilo que nos presumió Rahmar, el origen del duranguense con ‘La Chicuela’ y Montéz de Durango; lo más destacado de La Asamblea de LA Granja VIP, lo que Jessy Portillo escuchó y no juzgó y mucho más. ¡Al Extremo!

