Al Extremo | Programa 6 de noviembre del 2025

Revive el programa del 6 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ reportó el caso del abuelito que murió atropellado en San Juan de Aragón, los guisados por kilo que nos presumió Rahmar, el origen del duranguense con ‘La Chicuela’ y Montéz de Durango; lo más destacado de La Asamblea de LA Granja VIP, lo que Jessy Portillo escuchó y no juzgó y mucho más. ¡Al Extremo!