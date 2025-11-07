Conductora discrimina a influencer por tener sobrepeso y lo amenazó con apuntarle con su arma: VIDEO

Los casos de discriminación son asuntos que hoy día se toman con mucha seriedad, sin embargo siguen presentándose con mucha frecuencia. En este caso le ocurrió a este influencer relacionado con los videojuegos, quien al momento de pedir un auto para ser trasladado por aplicación, no le permitieron subir a su auto. La conductora dijo que el twitchero conocido como Fatty tenía demasiado sobrepeso para llevarlo.

¿Cómo se dio el acto de discriminación en contra de este influencer?

El video ya lleva subido varios días en la cuenta de ‘X’ del creador de contenido, sin embargo sigue dando mucho de qué hablar. Aunque la pieza videográfica no muestra absolutamente todo el proceso del acto discriminatorio, el hombre conocido como Fatty en Twitch, grabó los momentos finales cuando una conductora de aplicación le impidió subir a su auto.

Justo cuando el testimonio en video comienza, la mujer le dice al creador de contenido que no la podía grabar. Allí el influencer le dice que sí podía hacerlo y la “manda al diablo” por no permitirle subir. El argumento de esta trabajadora de la app era que tenía mucho sobrepeso y que por lo tanto no le brindaría el servicio de traslado.

Por alguna razón que pocos entienden la dueña del automóvil se percibía realmente frustrada-molesta y terminó amenazando a Fatty al indicarle que le apuntaría con su arma. Por ello, esto provocó la denuncia pública contra la conductora en la cuenta de ‘X’ de este streamer.

Im not even kidding you my Uber driver said im to fat for her to drive me then she said she was gunna pull a gun on me WTF pic.twitter.com/SG7kRZu2gJ — michael (@FattyMcFatFuh) October 20, 2025

¿Qué le pasó a la conductora que discriminó a este influencer?

Tras todo el revuelo generado por el video, la aplicación tomó la decisión de negarle el acceso a la plataforma y a través de un vocero dejó un mensaje claro: “Todos merecen sentirse bienvenidos, seguros y respetados al usar la aplicación, y nuestras normas de la comunidad prohíben estrictamente cualquier comportamiento discriminatorio".