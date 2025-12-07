inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

Al Extremo | Programa 7 de diciembre del 2025

Revive el programa del 7de diciembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ presentó la impactante robo de una motocicleta.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace

En Al Extremo revivieron las mejores imágenes de los momentos más intensos que se han vivido dentro de La Granja VIP, destacando el tenso encuentro entre Eleazar Gómez y Sergio Mayer, una confrontación que puso a vibrar a los espectadores y que se ha convertido en uno de los capítulos más comentados del reality.

Programas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×