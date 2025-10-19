Al Extremo | Programa del 19 de octubre del 2025

El programa del 18 de octubre de 2025. Conoce una receta deliciosa: los Brownies araña, perfectos para lucirte en las fiestas del Día de Muertos. Después, Jorge “El Diablo” Becerril volvió a poner los pelos de punta con historias reales que exponen el peor lado de la ciudadanía crudas, intensas y tan humanas que no dejan indiferente a nadie. Más tarde, “El Topo” llegó con su toque de humor, sus animales de granja y los chismes más picantes sobre La Granja VIP el reality más famoso de México .