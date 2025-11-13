Querían romper un récord mundial… pero la pupusa gigante quemándose frente a todos

Durante el XXI Festival de las Pupusas, celebrado en Olocuilta, La Paz (El Salvador), un equipo de cocineros buscaba romper un récord mundial elaborando la pupusa más grande del mundo frente a todos los asistentes. Sin embargo, en un giro inesperado, el enorme platillo fue víctima de la mala cocción y terminó quemándose en uno de los lados, causando risas.

La pupusa más grande del mundo… se quemó

Afortunadamente, esto no fue un incidente mayor y solo la pupusa sufrió los estragos del fuego. Fue por eso que los visitantes, así como los cocineros, se pudieron reír y tomar fotos del momento.

¿Qué es una pupusa?

La pupusa es un platillo que se sirve en El Salvador, muy parecido a la gordita que se prepara aquí en México. Para llevar a cabo la preparación de esta mega pupusa se requirieron varias manos e ingredientes. Para crear la pupusa gigante se utilizaron 227 kilos de harina de arroz, 137 kg de queso, 100 de frijoles, 45 kg de chicharrón y casi 10 kg de sacos de carbón. Todo esto para honrar uno de los platillos más queridos del país durante el Día Nacional de la Pupusa.

Con ayuda de una grúa se colocó en el horno la pupusa más grande del mundo en Olocuilta, en el honor al Día Nacional de la Pupusa. pic.twitter.com/U1ckuKDPb5 — La Britany (@LaBritanySV) November 10, 2025

¿Qué fue lo que salió mal?

Los organizadores explicaron que el calor generado por la gigantesca plancha y los kilos de carbón fue mucho más intenso de lo calculado. Resulta que este no se distribuyó de forma correcta, provocando que uno de sus lados quedara carbonizado. Sea como sea, lo genial es que el humor se hizo presente y ahora puedes encontrar varios memes del divertido momento en redes sociales.

Aunque el equipo intentó salvarla, ya era demasiado tarde para hacer algo por el platillo. Por fortuna, nadie resultó herido y el incidente quedó como una anécdota inolvidable del festival.

