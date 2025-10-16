inklusion logo Sitio accesible
¡Pura gozadera con el tremendo ‘cumbión’ de Cañaveral y Grupo Niche!

Cañaveral y Grupo Niche estrenan una colaboración imperdible y ‘La Chicuela’ platicó con ellos de todos los detalles. ¿Habrá concierto en puerta?

¡Nos echamos un cumbión con Cañaveral y Grupo Niche! ‘La Chicuela’ platicó con estas legendarias agrupaciones sobre su más reciente colaboración y también le revelaron detalles de lo que están preparando. ¡Ojo que habrá invitados especiales y muchas sorpresas!

