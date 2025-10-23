¡Por exceso de velocidad! Así quedó el camión volcado en Iztapalapa
El chofer de un camión de pasajeros perdió el control por conducir a exceso de velocidad y se volcó en Iztapalapa. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
El chofer de un camión de pasajeros conducía a exceso de velocidad sobre Zaragoza y, tras perder el control, la unidad se volcó. Transeúntes y vecinos de Iztapalapa auxiliaron a los pasajeros y el conductor fue llevado al MP. ‘El Diablo’ Becerril tiene los detalles.
