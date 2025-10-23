inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Por exceso de velocidad! Así quedó el camión volcado en Iztapalapa

El chofer de un camión de pasajeros perdió el control por conducir a exceso de velocidad y se volcó en Iztapalapa. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

El chofer de un camión de pasajeros conducía a exceso de velocidad sobre Zaragoza y, tras perder el control, la unidad se volcó. Transeúntes y vecinos de Iztapalapa auxiliaron a los pasajeros y el conductor fue llevado al MP. ‘El Diablo’ Becerril tiene los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×