Si tienes esta moneda de José María Morelos podrían ganar hasta 400 mil pesos

La numismática ha crecido a pasos agigantados en México desde hace algunos años, pues son cada vez más las personas que desean comprar o vender sus monedas a precios exorbitantes en internet. Para muestra de ello está la moneda de José María Morelos y Pavón, misma por la que se piden hasta 400 mil pesos.

José María Morelos y Pavón es uno de los personajes más importantes en la historia de la Independencia Mexicana, motivo por el cual su nombre está relacionado directamente con el país. Es por ello que el dueño considera que su moneda vale alrededor de 400 mil pesos por esto y por otras características más.

¿Cuáles son las características de la moneda de José María Morelos y Pavón?

Lo primero que tienes que saber es que esta moneda de 100 pesos se acuñó en el año 1977 y, además de contar con el rostro de José María Morelos y Pavón, cuenta con otras características, entre las que destacan formar parte de la conmemoración de uno de los momentos más importantes en la historia del país.

Esta moneda está hecha de un material de cobre y níquel, por lo que tiene un peso de 19 gramos. Su diámetro es de 32 mm y, mientras en el reverso aparece el Escudo Nacional de México, en el averno se vislumbra el rostro de José María Morelos y Pavón, lo cual la hace llamativa al público en general.

Según indica el portal Numista, su precio real ascendería a un valor similar a los 500 pesos debido a su apartado histórico y al hecho de ya no encontrarse en circulación actual. Ante ello, muchos coleccionistas se han interesado en tenerla en sus bolsillos, pues entienden el valor cultural que esta sugiere.

¿Por qué su dueño pide hasta 400 mil pesos por ella?

El dueño de esta moneda, misma que la comparte a través de Mercado Libre, considera que su pecunia vale 400 mil pesos debido a la historia que guarda y al personaje con el que cuenta. No obstante, vale decir que algunos expertos en numismática consideran que la oferta no cuenta con fundamento histórico alguno, por lo que es preciso que tomes dicho precio con cautela.