¿Quién agredió a Mohny Kallhas? Esto se sabe de la cantante mexicana

Una artista callejera de México es protagonista de un hecho que ha despertado empatía e indignación. Mientras ofrecía su repertorio, la joven fue agredida verbal y físicamente por una mujer extranjera y todo quedó registrado en video.

Mohny Kallhas es la cantante urbana que se vio envuelta en un hecho de violencia que no ha pasado inadvertido. El ataque fue a plena luz del día, en un rincón de Guadalajara y ante la mirada de muchos transeúntes que paseaban por la zona.

¿Qué le sucedió a la cantante mexicana Mohny Kallhas?

El hecho fue expuesto en redes sociales por la propia Mohny Kallhas. La artista utilizó su cuenta de TikTok @mkurbana para publicar el video en el que señala “Hoy mientras celebraba las festividades de mi país cantando música mexicana fui interrumpida por una extranjera”.

En las imágenes se puede ver a la cantante haciendo su trabajo en la vía pública cuando de repente comienza a interactuar con otra persona que está detrás de cámara. Mohny Kallhas intenta persuadir a quien había comenzado a increparla verbalmente pero fue en vano ya que la mujer, que sería extranjera, se abalanzó sobre ella con empujones y algunos golpes.

¿Qué dijo Mohny Kallhas y quién la agredió?

El video compartido por la artista urbana ha despertado un serio debate en las redes sociales. La agresión sufrida le valió una catarata de comentarios de apoyo por parte de los internautas, mientras la joven explicó que la situación la tomó por sorpresa.

“Estaba cantando música mexicana y llega una extranjera molesta. Empezó a amenazarme de forma verbal y, por más que yo le pedí que parara, ella vino a arrebatarme el micrófono. Después me golpeó”, expresó la cantante. Mohny Kallhas pidió a sus seguidores “si por favor pueden ayudar a compartir para que no vuelva a ocurrir este tipo de agresiones a los músicos urbanos”.