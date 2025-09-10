Manelyk y Caramelo anuncian su rompimiento, pero la gente no les cree por ESTA RAZÓN

La pareja conformada por los influencers Manelyk y Caramelo de Chocolate no pudo pasar la prueba del ‘hate’ y por eso terminó. Así lo confirmaron ellos mismos mediante una transmisión en vivo en TikTok.

Manelyk González y Caramelo de Chocolate anuncian su rompimiento

Los creadores de contenido comenzaron explicando los efectos que tienen en sus vidas los comentarios de odio que reciben, pues con frecuencia las reacciones negativas tienen influencia en las marcas que trabajan con ellos. Sin embargo, Manelyk intervino y soltó la noticia: “lo que quiere decir él es que no estamos juntos, y nosotros estamos bien, nos llevamos bien”.

Carlos Antonio Cruz, nombre real del influencer, aseguró que “fue bonito mientras duró” y que la decisión que previamente habían tomado de mostrar públicamente su relación amorosa tenía la intención de mantener informados a los fans de ambos. Manelyk explicó que el ‘hate’ que les mandan “es algo que se está saliendo de control y a lo mejor ustedes no lo notan, porque ven las redes sociales para aventar ‘hate’ o chismorrear, pero es nuestra fuente de trabajo”.

Ambos recordaron que en los últimos meses, desde que su vínculo nació, han sido insultados continuamente, muchas veces por el fandom de la otra persona. “Que yo soy una p%&$, a mí no me bajan de eso. A él no lo bajan de pend%&, de machista… Es muy agobiante”.

Caramelo agradeció a los miembros de ambos grupos de fans que los apoyaron, y aseguró que los momentos que habían vivido juntos fueron auténticos.

Manelyk y Caramelo dicen que terminaron, pero la gente no les cree

A partir de la transmisión en vivo, han surgido videos y reacciones de personas que no le cree a Manelyk y Caramelo que hayan roto su relación romántica. “Pienso que hicieron este en vivo para hacer que terminaron, pero en realidad están juntos y harán la relación discreta por tanto hate”, dijo alguien en un video.

La razón que muchas personas señalan por la cual no les creen sería que decidieron hacer una transmisión juntos, en lugar de hacer una publicación en sus redes oficiales o incluso transmitir desde espacios distintos. “Voy a fingir que les creo”, dice uno de los comentarios de reacción.