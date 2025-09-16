¡Así se hacen los trajes de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar!
Javier Morales, cuya familia ha vestido a personalidades como Pedro Infante, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, nos contó los detalles de su labor haciendo trajes para cantantes famosos.
TV Azteca
¿Qué tienen en común Pepe Aguilar y Alejandro Fernández? Javier Morales, el sastre de reconocidos cantantes, nos contó todos los secretos de los trajes que ha confeccionado para los principales exponentes de la música regional mexicana.
Galerías y Notas Azteca UNO