inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Así se hacen los trajes de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar!

Javier Morales, cuya familia ha vestido a personalidades como Pedro Infante, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, nos contó los detalles de su labor haciendo trajes para cantantes famosos.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Qué tienen en común Pepe Aguilar y Alejandro Fernández? Javier Morales, el sastre de reconocidos cantantes, nos contó todos los secretos de los trajes que ha confeccionado para los principales exponentes de la música regional mexicana.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×