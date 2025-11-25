¡De San Cosme para el mundo! Rahmar nos presume delicias orientales
Rahmar se lanzó a San Cosme y encontró unas imperdibles delicias orientales: sushi, ramen y más. ¡Todos los platillos comprobados por La pura sabrosura!
TV Azteca
San Cosme puede presumir auténticas joyas gastronómicas: sushi, ramen y más delicias orientales. Pollo, salmón, camarón, son los protagonistas de estas delicias recomendadas por Rahmar. ¡El límite es la imaginación en estos platillos garantizados por La pura sabrosura!
