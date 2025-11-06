¿Sazón por kilo? ¡Claro que sí! Rahmar presume guisados imperdibles
¿No te dio tiempo de hacer comida? Estos guisados por kilo te podrían salvar la vida... ¡Ojo a las milanesas gigantes garantizadas por La pura sabrosura!
¡De 15 a 20 opciones diferentes de tremendos manjares! Rahmar nos presume unos imperdibles guisados por kilo: pollo, mole, milanesas, pipián... ¡Más de 36 años de sabor y tradición! Por supuesto, Rahmar les puso el sello de La pura sabrosura.
