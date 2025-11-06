inklusion logo Sitio accesible
¿Sazón por kilo? ¡Claro que sí! Rahmar presume guisados imperdibles

¿No te dio tiempo de hacer comida? Estos guisados por kilo te podrían salvar la vida... ¡Ojo a las milanesas gigantes garantizadas por La pura sabrosura!

¡De 15 a 20 opciones diferentes de tremendos manjares! Rahmar nos presume unos imperdibles guisados por kilo: pollo, mole, milanesas, pipián... ¡Más de 36 años de sabor y tradición! Por supuesto, Rahmar les puso el sello de La pura sabrosura.

