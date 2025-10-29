¡La Bea y ‘El Patrón’ pasaron su primera noche juntos! Revive lo más destacado de La Granja VIP
Mientras La Bea y ‘El Patrón’ compartieron habitación, Manola volvió a explotar en La Granja VIP. ¡Revive lo más destacado en Ordeñando el Chisme!
TV Azteca
La Bea y ‘El Patrón’ pasaron su primera noche juntos en la habitación de la Capataz, Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez se midieron con serrucho en mano, la nueva ‘explosión’ de Manola y mucho más en Ordeñando el Chisme de La Granja VIP.
Galerías y Notas Azteca UNO